KMI waarschuwt voor hevig onweer, code oranje voor West-Vlaanderen

Zaterdagavond en vooral in de nacht van zaterdag op zondag verwacht het KMI opnieuw onweersbuien die door ons land zullen trekken vanaf de Franse grens. De hevigste onweersbuien worden verwacht in het westen van het land; daar geldt enkele uren code oranje.

Tijdens de onweders kan veel neerslag vallen op korte tijd in de grootteorde van 10-20 liter per vierkante meter, of zelfs 30-40 liter per vierkante meter in het westen, in 1 uur tijd. Er is ook kans op hagel, maar deze kans is minder groot. De rukwinden kunnen oplopen tot 80 en plaatselijk zelfs 90 kilometer per uur.