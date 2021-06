Ingestorte school in Antwerpen: tweede dodelijk slachtoffer gevonden, vrees voor vier vermisten

Antwerpen - In Antwerpen is vanmorgen een tweede dodelijke slachtoffer gevonden. Het slachtoffer kon om 6 uur gelokaliseerd worden. Met man en macht wordt er verder gezocht naar vier vermisten. De oorzaak van de instorting is nog onbekend.

De instorting in Antwerpen op Nieuw Zuid heeft al zeker aan twee mensen het leven gekost. Om 4 uur werd een eerste slachtoffer vanonder het puin gehaald. Rond 6 uur werd het tweede slachtoffer gevonden.

Er zijn ook nog 4 bouwvakkers vermist. Om 1 uur vannacht zijn de werken tijdelijk stilgelegd. “We hebben alle machines uitgezet zodat we in volledige stilte konden horen of we nog signalen kregen van onder het puin”, legt De Clercq uit. “Het heeft helaas niet veel opgeleverd.”

De kans lijkt klein dat de vermisten levend van onder het puin worden gehaald. “We hebben heel lang gesproken over een reddingsoperatie, omdat we lang hoop hadden om ze levend terug te vinden. Maar nu vrezen we dat er geen goed nieuws meer zal komen.”

Foto: BELGA