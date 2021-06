Ultraconservatieve Raisi in eerste ronde verkozen tot nieuwe president van Iran met 62 procent van stemmen

De Iraniërs hebben in de eerste ronde een nieuwe president verkozen. Dat heeft uittredend president Hassan Rohani zaterdag gezegd. De drie andere kandidaten bij de verkiezingen van vrijdag hebben de ultraconservatieve Ebrahim Raisi al gelukgewenst met zijn overwinning. Volgens de eerste officiële, gedeeltelijke resultaten haalt Raisi 62 procent van de stemmen.

“Ik feliciteer het volk met zijn keuze”, zei Rohani in een televisietoespraak. “Mijn officiële felicitaties komen later, maar we weten wie genoeg stemmen heeft gekregen bij deze verkiezingen en wie vandaag door het volk is gekozen”, voegde de regeringsleider eraan toe, zonder de winnaar bij naam te noemen.

In berichten op Instagram, Twitter of via de Iraanse media erkenden de drie kandidaten die het tegen Raisi opnamen zijn overwinning.

Volgens de staatsmedia wordt er in de vroege ochtend nog geteld. De opkomstcijfers en de definitieve resultaten worden voor de middag (9.30 uur onze tijd) verwacht. Waarnemers schatten dat de opkomst niet hoger was dan 40 procent.

De aartsconservatieve opperrechter Ebrahim Raisi (60), die in 2017 nog 38 procent van de kiezers wist te overtuigen, heeft dus zoals verwacht de presidentsverkiezingen gewonnen. Raisi, van wie vermoed wordt dat zijn ambities hoger reiken dan het presidentschap, werd in 1960 in Masshad, in het noordoosten van het land, geboren. De hardliner is allesbehalve een onbesproken figuur. Na de revolutie stapte hij in de magistratuur en bekleedde hij van 1985 tot 1988 de functie van viceprocureur in Teheran, een positie die hem linkt aan de duizenden executies in Iran van politieke gevangenen in de jaren tachtig.

