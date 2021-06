Stilte voor de storm: botsing koude en warmtefront zullen straks voor onweer zorgen

Voorlopig is het nog rustig maar er is wel degelijk een onweer op komst. “In de late avond en vannacht verwachten we toch heel wat onweer”, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux.

Zaterdagnamiddag blijft het nog overwegend droog weer met veel bewolking in het westen en zonnige perioden in het oosten. In het zuidoosten is er kans op enkele lokale onweerachtige buien naar de avond toe. De maxima gaan van 18 graden aan zee tot lokaal 30 graden in het oosten. Aan de kust werd code Oranje afgekondigd. “Aan zee is het echt vrij fris maar in Duitsland zijn er tropische temperaturen. Wij zitten op de scheidingslijn van dat warmte- en dat koudfront. Dat zorgt voor een onstabiele lucht en onweer”, zegt Roose.

Hij verwacht pas in de late avond en vannacht veel regen. “Daarbij is er ook nog een onweer op komst vanuit Frankrijk. Waardoor we met een onweercluster zitten. Verschillende onweders pakken samen en vormen één groot onweer. Vooral in het westen zal er veel regen vallen en voorspellen we toch rukwinden tot 80 kilometer per uur. Op onze website zullen we de actuele onweerssituatie volgen.” In het uiterste zuiden van ons land kunnen er spectaculaire grote hagelbollen vallen.

Zondag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en zijn er enkele lokale buien mogelijk in het noordwesten van het land alsook op het Ardense reliëf. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. In de vooravond krijgen de regio’s ten zuiden van Samber en Maas af te rekenen met meer buien die intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima schommelen van 20 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het oosten.

Volgende week blijft het eerder fris. “De temperaturen blijven laag maar tegen het weekend verwacht ik toch 20 tot 25 graden. Aangename zomertemperaturen dus.”