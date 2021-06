Verschillende huizen onbewoonbaar na hevig onweer in Nederland

Zeker zes huizen in het Nederlandse Leersum bij Utrecht zijn onbewoonbaar na het felle onweer dat vrijdag ook bij onze noorderburen lelijk huis hield. Wellicht was er ook sprake van een windhoos. Volgens een woordvoerder hebben de woningen ernstige schade opgelopen door omgewaaide bomen of weggewaaide dakpannen. De totale schade in de regio rond Utrecht loopt naar schatting in de miljoenen.

De bewoners van de getroffen huizen krijgen voorlopig elders onderdak of moeten zelf iets zoeken. De ravage is enorm, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. “Je weet niet wat je ziet. In één straat zijn bijna alle bomen omgewaaid.” Het is volgens hem aan de verzekeraars om de exacte schade te bepalen.

Huidwonden door hagel

Negen mensen raakten gewond, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Zij zijn inmiddels weer thuis. “Je mag van geluk spreken dat er niet meer gewonden zijn gevallen”, aldus de woordvoerder. De gewonden liepen volgens hem vooral snij- en schaafwonden op. Opvallend zijn ook de huidwonden die de grote hagelstenen hebben veroorzaakt.

Of er sprake is geweest van een windhoos, is nog niet duidelijk. “We gaan daar nu wel van uit, maar het KNMI (de Nederlandse tegenhanger van het KMI, nvdr.) moet daar onderzoek naar doen”, luidt het. De natuurgebieden in de buurt zijn zaterdag afgesloten omdat de situatie er te gevaarlijk is. De overheid waarschuwt mensen om goed op te passen als ze elders het bos in gaan. “Als je iets van stormschade ziet, ga er dan niet in.”