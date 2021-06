Vliegtuig vol parachutisten stort neer in Rusland: minstens 4 doden en 15 gewonden

Een burgervliegtuig met parachutisten aan boord is zaterdag neergestort nabij een vliegveld in Siberië. Daarbij zijn ten minste vier doden en vijftien gewonden gevallen, melden de Russische autoriteiten.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10 uur ‘s ochtends (5 uur onze tijd) tijdens een trainingsvlucht in de regio Kemerovo, een industrie- en mijnbouwgebied in het hart van Siberië. Het vliegtuig vertrok van het vliegveld Tanai en vervoerde negentien mensen, zei de onderzoekscommissie, die belast is met de belangrijkste onderzoeken in Rusland, in een verklaring.

Volgens het parket van de regio, geciteerd door staatspersbureau TASS, is de ramp veroorzaakt door het uitvallen van een van de twee motoren van het vliegtuig. Op zijn Instagramaccount zei de gouverneur van de regio Kemerovo dat vier van de gewonden in ernstige toestand verkeerden. De andere elf hadden “middelzware” verwondingen. De gewonden werden per helikopter van de plaats van het ongeval geëvacueerd.