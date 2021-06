Nieuwe president van Iran al meteen beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid

Amnesty International beschuldigt de zopas verkozen nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi van “misdaden tegen de menselijkheid” en “brutale repressie” van de mensenrechten. De mensenrechtenorganisatie zegt dat een onderzoek nodig is tegen de aartsconservatieve geestelijke die vrijdag de verkiezingen won.

“Ebrahim Raisi krijgt toegang tot het presidentschap, in plaats van het onderwerp van een onderzoek uit te maken naar misdaden tegen de mensheid, doodslag, verdwijningen en foltering. Dit is een sinistere waarschuwing dat de straffeloosheid nog steeds heerst in Iran.”

De aartsconservatieve opperrechter Ebrahim Raisi (60), die in 2017 nog 38 procent van de kiezers wist te overtuigen, won zoals verwacht de presidentsverkiezingen. Raisi, van wie vermoed wordt dat zijn ambities hoger reiken dan het presidentschap, is allesbehalve een onbesproken figuur. Na de revolutie stapte hij in de magistratuur en bekleedde hij van 1985 tot 1988 de functie van viceprocureur in Teheran, een positie die hem linkt aan de duizenden executies in Iran van politieke gevangenen in de jaren tachtig.

Doodscommissie

Volgens Amnesty International was Raisi lid van de “doodscommissie” die verantwoordelijk zou zijn voor gedwongen verdwijningen en geheime standrechtelijke executies in zijn periode als adjunct-procureur in Teheran.

Raisi ontkende die beschuldigen al in 2018 en 2020. Hij speelde er “de minste rol” bij en bracht bij die ontkenningen bovendien “hulde” aan de orders van toenmalig ayatollah Khomeini. Die gaf volgens de nieuwbakken president de opdracht om tot een zuivering over te gaan.

Verdwijning en gekleurde vonnissen

Volgens Amnesty heeft hij zich als lid van de rechterlijke macht ook schuldig gemaakt aan de repressie van de protesten in Iran van november 2019. Raisi “had de leiding over de brutale repressie van de mensenrechten”, waarbij eveneens sprake is van bijvoorbeeld verdwijningen, gekleurde vonnissen en arrestaties.

Amnesty vraagt de leden van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties om concrete maatregelen te nemen tegen de “systematische straffeloosheid in Iran”.