Jason Denayer over fout tegen Denemarken: “Normaal dat ik kritiek krijg”

Jason Denayer kwam zaterdag terug op zijn wedstrijd tegen Denemarken. De verdediger lag met een slechte pass op Youri Tielemans aan de basis van de 1-0 van Yussuf Poulsen. “Het is normaal dat ik kritiek krijg”, aldus de Brusselaar.

Met buitenkant voet speelde Jason Denayer na anderhalve minuut in de wedstrijd in Denemarken Youri Tielemans. Luttele seconden later lag de bal in het net achter doelman Thibaut Courtois.

“Wat er foutliep? Gewoon een slechte keuze en een slechte pass”, zegt Denayer. “Het was niet het beste matchbegin van mijn carrière. Maar daarna had ik twee keuzes. Ofwel het hoofd laten hangen of me dubbel plooien om het maximum te geven. Ik denk dat ik het maximale uit mezelf heb gehaald.”

Bondscoach Roberto Martinez prees Denayer voor de reactie na de tegengoal. “Ook tijdens de wedstrijd heeft hij me aangemoedigd. Aan de rust is hij niet specifiek op de fase teruggekomen en heeft hij meer over de wedstrijd in het algemeen gesproken. Iedereen weet dat fouten bij het voetbal horen. Het is normaal dat ik kritiek krijg na de match. Dat is niet nieuws voor ons, het hoort bij het vak.“

Denayer schrijft zijn fout toe aan de hoge druk van de Denen. “In de eerste helft presten ze ons hoog. In de tweede helft was dat minder. Als klassespelers als Kevin De Bruyne, Axel Witsel en Eden Hazard invallen, helpt dat ons natuurlijk.”

In het slotkwartier kwamen de Denen weer hoog opzetten.

“Maar ik zou daar niet te veel conclusies aan vastknopen”, zegt Denayer. “De Denen zijn geen pannenkoeken. Op het einde namen ze het weer over. Dat kan gebeuren in een match.”