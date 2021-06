Paus wil “vader van de EU” Robert Schuman zalig verklaren

De politicus Robert Schuman, bekend als een van de grondleggers van de Europese integratie, is op weg naar zaligverklaring door de katholieke kerk. Paus Franciscus heeft een lijst van personen goedgekeurd met daarop de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, die in 1963 is overleden. Het Vaticaan heeft dat zaterdag bekendgemaakt.

Schuman, die werd geboren in het huidige Luxemburg en een Duitse vader had, hield op 9 mei 1950 een belangrijke toespraak over zijn ideeën voor samenwerking in Europa. Zijn voorstellen worden beschouwd als de hoeksteen van de Europese Unie. Schumans werk werd sterk beïnvloed door het katholieke geloof, aldus het kerkelijke mediaportaal Vatican News.

De zaak voor de zaligverklaring van Schuman, werd meer dan 30 jaar geleden gelanceerd door het bisdom van het Franse Metz, waar de voormalige staatsman begraven ligt.

Zes andere mensen zijn erkend voor hun “heldhaftige deugden” of mirakels, aldus Vatican News. Een zaligverklaring is nog geen heiligverklaring. Voor het eerste is één erkend mirakel vereist, voor het tweede twee.