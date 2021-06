Kevin De Bruyne is de Belgische gids naar succes op dit EK: “De Gouden Bal? Mooi dat ik genoemd word”

Als Kevin De Bruyne (29) straks de Gouden Bal in de lucht wil steken als beste speler ter wereld, dan moet hij België naar EK-winst leiden. Tegen Denemarken begon King Kev met veel brio aan die missie. De botsing met Rüdiger in de verloren Champions League-finale lijkt verteerd. “Hoe meer ik in het hoofd van mijn ploegmaats kan kijken, hoe meer kans we maken om te winnen”

Jürgen Geril