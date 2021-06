Afghaanse president vervangt topministers nu taliban oprukken

De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft twee ministers op belangrijke veiligheidsdepartementen vervangen. De nieuwe ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken krijgen af te rekenen met de snelle opmars van de taliban in verschillende delen van het land.

Generaal Bismillah Khan Mohammadi en generaal Abdul Satar Mirzakwal zijn de nieuwe toplui op respectievelijk Defensie en Binnenlandse Zaken, aldus de presidentiële diensten.

Bismillah Khan Mohammadi vocht in het verleden aan de zijde van de bekende krijgsheer Ahmad Shah Massoud tijdens de burgeroorlog in de jaren 90. Na de val van de taliban in 2001 had hij al eens zowel Binnenlandse Zaken als Defensie onder zijn hoede. Voorganger Assadullah Khalid moet sinds 2012 regelmatig naar het buitenland voor medische zorgen. Hij was dat jaar doelwit van een zelfmoordaanslag. Abdul Satar Mirzakwal leidde in het verleden al tal van regionale overheidsinstellingen.

Intussen zeggen de islamistische opstandelingen dat ze al meer dan 40 districten van het land veroverd hebben de voorbije weken. De taliban rukken bovendien op nu de vredesgesprekken met de regering in Doha te reanimeren zijn. Sinds begin mei verliezen de regeringstroepen in snel tempo terrein.

Bovendien zit de terugtrekking van de Amerikaanse troepen in de laatste fase. President Joe Biden kondigde eerder aan dat tegen 11 september de terugtrekking rond is. Dan zal het 20 jaar geleden zijn dat de aanslagen in New York plaatsvonden. Die terreuraanslag van al-Qaida was de directe aanleiding van de Amerikaanse militaire interventie in het woelige land. Ossama bin-Laden hield er zich destijds schuil.

Sinds de aankondiging van Biden hadden de taliban het offensief nog opgevoerd. Woensdag kwamen nog minstens twintig leden van een elitecommando om het leven bij een taliban-hinderlaag in het noorden van het land.