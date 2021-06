Topfavoriet Frankrijk blijft steken op 1-1 gelijkspel tegen uitgekookt Hongarije, 60.000 supporters vieren feest

Wat een vreugde-explosie in de Puskas Arena in Hongarije. Meer dan 60.000 supporters zagen hoe Hongarije, het zwakke broertje in de poule des doods, op slag van rust op voorsprong kwam tegen wereldkampioen Frankrijk. In de tweede helft wist Frankrijk via Griezmann wel op gelijke hoogte te komen, maar verder dan een 1-1 gelijkspel kwam het uiteindelijk niet. Topfavoriet Frankrijk beleefde een moeilijke namiddag, en lijkt dan toch niet onklopbaar.

Snikhete temperaturen van om en bij de 34 graden en een kolkende Puskas Arena: het beloofde voor wereldkampioen Frankrijk geen eenvoudige wedstrijd te worden tegen Hongarije. In de aanvangsfase van de wedstrijd leken Les Bleus zelfs het balbezit over te laten aan de thuisploeg, maar na een studieronde van een klein kwartier namen de Fransen toch het heft in handen. Op het kwartier kon Frankrijk een eerste keer echt dreigen: een afstandsschot van Karim Benzema werd door Gulacsi in de voeten van Antoine Griezmann geduwd, maar hij slaagde er op de één of andere manier toch in om de reuzekans de nek om te wringen. Er was hoe dan ook gevlagd voor buitenspel, maar het maakt de misser er niet beter op.

Mbappé dreigt, maar Hongarije komt op voorsprong

Daarna begon ene Kylian Mbappé zich in de wedstrijd te knokken: eerst kopte hij een perfect aangesneden voorzet van Digne voorlangs, nadien zette hij Benzema met een subtiel tikje alleen voor doel. De 33-jarige spits kreeg de bal echter niet tussen de palen, we hebben het hem al beter zien doen bij Real Madrid. Mbappé schoot na een knappe solo ook nog eens voorlangs, Pogba vond dan weer het zijnet op zijn weg. Frankrijk drukte Hongarije weg, maar op slag van rust ging het dak eraf in de Puskas Arena: Attila Fiola verscheen na een knappe één-twee met Sallai alleen voor doel, en als een volleerde spits schoot hij het leer in de korte hoek voorbij Hugo Lloris. 1-0 aan de rust voor de thuisploeg, de vreugde-explosie was immens.

Frankrijk moest vol aan de bak in de tweede helft, want met nog een wedstrijd tegen Portugal in het verschiet kon het maar beter niet verliezen van de Hongaren. Deschamps bracht Ousmane Dembélé in de ploeg, en hij zorgde meteen voor wat dreiging: na een knappe actie haalde hij uit met zijn rechter, maar zijn schot spatte uiteen op de paal.

Griezmann schiet de Fransen langszij

Hongarije speculeerde logischerwijs op de counter, maar het mankeerde de Hongaren aan precisie om aansprake te maken op een tweede treffer. Een 1-0 voorsprong is nipt, en dat ondervonden ze ook bij Hongarije. In de 66ste minuut troefde Mbappé de Hongaarse verdediging te makkelijk af, zijn voorzet belandde via Orban in de voeten van Griezmann die deze keer niet miste: 1-1.

Frankrijk probeerde na de gelijkmaker meteen ook de voorsprong te pakken te krijgen, maar echt grote kansen kon het niet bij elkaar voetballen. De strijdlust van Hongarije was enorm, het gaf een veel betere indruk dan enkele dagen geleden tegen Portugal. Tien minuten voor tijd leek Frankrijk dan toch met de zege aan de haal te gaan, maar Mbappé faalde oog in oog met Gulacsi. Het was meteen het laatste echte wapenfeit van de partij, waardoor de puntendeling een feit was.

Frankrijk is door het gelijkspel nog niet zeker van de volgende ronde, al zal het al serieus moeten tegenzitten om de achtste finale niet te halen. Voor Hongarije zit het EK dankzij dit punt er nog niet op: een overwinning tegen Duitsland zou voldoende kunnen zijn voor een plekje in de volgende ronde. De Hongaarse fans staan alvast voor een stevig feestje in de straten van Boedapest.

Didier Deschamps: “Als je de kansen niet op doel schiet, kan je niet scoren.”

Dat de Fransen er niet in slaagden om de Hongaren over de knie te leggen, was toch verrassend. Al tilt bondscoach Didier Deschamps er niet te zwaar aan. “Luister, na die eerste helft moeten we gewoon op voorsprong staan, maar met de enige kans van de Hongaren komen we op achterstand”, zei de selectieheer van Les Bleus na de wedstrijd. “In combinatie met het thuisvoordeel en de uitzinnige fans gaf hen dat extra kracht. Verdedigend zat het goed in elkaar. Net als tegen Portugal stond Hongarije achterin zeer stevig. Uiteindelijk hebben we een punt en al is dat niet waar we vooraf op hoopten, moeten we er gezien de omstandigheden tevreden mee zijn.”

Kansen creëerde Frankrijk wel, alleen waren die niet altijd even goed afgewerkt. Van de veertien pogingen belandden er slechts vier binnen het kader. Van een efficiëntieprobleem wil Deschamps echter niet weten. “Als je de kansen niet op doel schiet, kan je niet scoren”, aldus Deschamps met een quote die niet zou misstaan als inzending voor de Bob Peeters-award die onze collega’s van Sjotcast vroeger uitdeelden. “Nochtans hadden we wel goede kansen, maar we scoorden niet. Dat hoort bij het voetbal. Ook Hongarije had tot dan eigenlijk amper iets gecreëerd, maar scoort uiteindelijk wel. Gelukkig konden we er in de tweede helft uiteindelijk wel eentje binnenschieten.”

Door het puntenverlies van Frankrijk ligt voor de groepswinst alles nog wijd open. Veel zal ook afhangen van het resultaat van Duitsland-Portugal. Deschamps ligt er echter niet wakker van. “Ik houd niet van rekenen. We zien wel. Alle vier de teams zullen hoe dan ook iets hebben om voor te spelen op de laatste speeldag”, aldus Deschamps.