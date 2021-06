Kroatische coach Zlatko Dalic waarschuwt: “Hebben nog één laatste kans”

Voor vicewereldkampioen Kroatië is het EK voorlopig geen succes. Na een 1-0 nederlaag tegen Engeland volgde vrijdag een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië. Volgende dinsdag moeten de Balkanboys winnen van Schotland om nog uitzicht te behouden op de achtste finales.

“Dit is niet het Kroatië dat ik voor ogen had, dat ik wil zien. Maar we hebben nog één kans, nog één laatste kans”, vertelde bondscoach Zlatko Dalic zaterdag.

De eerste helft tegen Tsjechië was volgens Dalic “heel slecht” maar de prestatie na de rust moet het team moed geven voor de beslissende wedstrijd, aldus de Kroatische trainer. Hij voegde eraan toe dat Marcelo Brozovic, de speler van Inter die laat inviel tegen Tsjechië, dinsdag een basisplaats mag claimen.

Ook Schotland kan in groep D nog doorstoten na een 0-0 tegen Engeland.

(belga)