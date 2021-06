Elke week verdiept hoofdredacteur Liesbeth Van Impe zich in een actuele kwestie. Deze week: de PFOS-affaire.

Hoe groot de milieuramp door de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht precies is, zal nog moeten blijken. Maar aan de omvang van de politieke ramp kan niemand nog twijfelen. In de vorige Vlaamse regering waren ...