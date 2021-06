Code oranje in heel België: KMI waarschuwt voor felle onweersbuien zaterdagavond

Het KMI kondigt voor zaterdagavond over het ganse Belgische grondgebied code oranje af voor onweer.

“Zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag verwachten we felle onweersbuien vanuit Frankrijk”, klinkt het bij het KMI. “Tijdens de onweders kan er gemakkelijk van 10 tot 30 l/m² regen vallen op zeer korte tijd, en lokaal 40 l/m² of meer. Er is ook kans op hagel en felle windstoten.”

Een volgende onweerszone trekt zondagavond en in de nacht van zondag op maandag over het land. Dan lijkt de meeste activiteit zich in het zuidoosten te situeren, aldus het KMI.