Tegenvaller voor Rode Duivels: Thorgan Hazard out voor Finland

Voor de derde groepsmatch maandag tegen Finland zal Roberto Martinez maandag zijn basiselftal flink wijzigen. Eén naam waarop hij al zeker geen beroep kan doen is Thorgan Hazard. Die trainde vandaag niet en liep vanmiddag mankend rond in het Proximus Basecamp in Tubeke. De jongste Hazard - die tegen Denemarken nog scoorde - heeft de ligamenten van zijn knie verrekt nadat hij een trap kreeg in Kopenhagen. Dat wees nader onderzoek uit. Thorgan moet nu even rust nemen.