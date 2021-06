“Uitzonderlijke vondst” in Vaticaanse archieven helpt bij zoektocht naar geboorteplaats van Jan Van Eyck

Jan Van Eyck is een van de grootste kunstschilders die de Lage Landen ooit gekend hebben, maar eigenlijk weten we bitter weinig met zekerheid over het leven van de man achter onder meer het Lam Gods. Een nieuwe vondst in de archieven van het Vaticaan brengt daar verandering in.

Jan Van Eyck (1390-1441) is één van de grootste namen in de Vlaamse kunstgeschiedenis, maar de kennis over zijn privéleven is al bij al vrij beperkt. Uit onderzoek van historicus Hendrik Callewier van het Rijksarchief en de KU Leuven blijkt nu dat de schilder op 26 maart 1441 een brief heeft geschreven aan paus Eugenius IV. “Ik heb in de administratie van het Vaticaan een aanvraag gevonden van een document van Jan Van Eyck en zijn echtgenote Margareta”, aldus Callewier bij VRT NWS. “Daarin vraagt hij een brief aan die hem toelaat om te gaan biechten met oog op het vergeven van zijn zonden.” Een uitzonderlijke vondst, aldus Callewier. “Het is voor het eerst dat we Van Eyck vermeld zien samen met zijn echtgenote Margareta in een document tijdens zijn leven.”

De vondst kan ook helpen bij het bepalen van de geboorteplaats van Van Eyck. “Er is geen enkel document uit zijn tijd dat zegt waar hij van afkomstig is”, aldus Callewier. “Er zijn de afgelopen honderd jaar tien verschillende plaatsen genoemd, met Maaseik als meest waarschijnlijke kanshebber. Uit onze ontdekking blijkt dat hij uit het bisdom Luik komt, zodat we nu een aantal plaatsen kunnen uitsluiten.” Op die manier wordt de zoektocht herleid naar Maaseik, Bergeijk, Maastricht en Arendonk.