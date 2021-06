Alle vijf lichamen gevonden na instorting school in opbouw, oorzaak blijft onduidelijk

Antwerpen - In Antwerpen zijn zaterdagavond alle vijf vermisten na de instorting van een school in aanbouw teruggevonden. Drie lichamen zijn intussen geborgen. Van een vierde en vijfde slachtoffer is bekend waar zij zich onder het puin bevinden, laat de Antwerpse brandweer weten. Koning Filip heeft zaterdagmiddag de rampplek bezocht. De oorzaak van de ramp is nog onduidelijk.

De instorting in Antwerpen op Nieuw Zuid heeft al zeker vijf mensen het leven gekost. “Een heel zware balans bij dit tragisch ongeval”, tweet de brandweer. Van de drie reeds geborgen werkmannen zijn volgens de politie twee van Portugese en één van Roemeense afkomst. De twee lichamen die nog onder het puin liggen zouden een Portugees en een Rus zijn.

Een vermiste persoon waarvan vermoed werd dat die nog onder het puin lag is gisteravond teruggevonden in het ziekenhuis. Hij raakte gewond.

#instorting #update Rond 4.00 uur deze ochtend werd het reeds gelokaliseerde slachtoffer vanonder het puin gehaald. Onze ploegen zoeken samen met de aannemer en Civiele Bescherming nog intensief verder naar de 5 andere slachtoffers. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 19, 2021

Koning Filip heeft rond 15.30 uur de plek van de ramp bezocht. Premier Alexander De Croo (Open VLD), provinciegouverneur Cathy Berx, burgemeester Bart De Wever (N-VA) en minister Annelies Verlinden (CD&V) van Binnenlandse Zaken waren ook bij het bezoek aanwezig, evenals de ambassadeurs van Portugal en Roemenië. Ze spraken met hulpverleners en de koning dankte hen voor hun werk. Ook bood hij zijn deelneming aan de slachtoffers en hun familie aan en wenste de gewonden veel beterschap. Een klein uurtje na aankomst vertrok de koning weer.

Om 1 uur vannacht werden de reddingswerken tijdelijk stilgelegd in een poging om de vermisten te horen, maar zonder resultaat. Voor de nachtelijke zoektocht werden grote lampen geïnstalleerd. Naast de brandweer zijn er ook kraanbestuurders aan de slag die puin ruimen. De instabiliteit van het gebouw bemoeilijkt de zoektocht.

Negen mensen raakten gewond bij de instorting. Het gaat om vier Roemenen, twee Oekraïners, een Portugees en twee mannen van wie de nationaliteit niet bekend is bij de reddingswerkers. Acht mensen raakten zwaargewond.

De slachtoffers zijn vooral (gast)arbeiders die in het gebouw aan het werk waren. Ze werden in eerste instantie op het grasplein voor het gebouw verzorgd door de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen. Het medisch rampenplan werd afgekondigd.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de instorting is nog niet bekend. Die zal later onderzocht worden. Het arbeidsauditoriaat Antwerpen heeft een gerechtsdeskundige aangesteld om ter plaatse vaststellingen te doen, maar die moet eerst de zoekactie naar de vermiste arbeiders afwachten. Er zal onder meer onderzocht worden of er mogelijk een te groot gewicht aan gevelstenen op de stelling gestapeld stond.

Democo, de aannemer van de bouwwerf, reageert alvast “geschokt”. “We doen er alles aan om te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. We trachten antwoorden te vinden op alle vragen, maar daarvoor is het op dit moment nog te vroeg.” Directeur Frederik Bijnens stelt dat de eerste zorg en aandacht nu naar de collega’s gaan die op de werf aan het werk waren. “Onze gedachten zijn bij iedereen die bij het voorval is betrokken en hun familie en naasten.”

Het gebouw in kwestie is een nieuwbouw van een basisschool waar het stedelijk onderwijs en het gemeenschapsonderwijs GO! de krachten zouden bundelen. De nieuwe school, die op 1 september de deuren zou openen, zou onderwijs moeten aanbieden voor tweehonderd kleuters en driehonderd lagereschoolkinderen.