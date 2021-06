Zware dakbrand vernielt woning in Diksmuide tijdens renovatie: “We hopen dat schade meevalt en we snel verder kunnen”

Een zware dakbrand vernielde zaterdagmiddag de woning die Bart ‘D Hulster (29) en Claudia Cogghe (31) momenteel aan het verbouwen zijn in Diksmuide. Het koppel woont er met hun dochtertje Elle van een jaar. Tijdens roofingwerken op het dak ging het verkeerd. “We hopen dat we de werken snel kunnen hervatten want het blijft onze droom om op het einde van het jaar klaar te zijn”, zegt het koppel.

Het was zaterdag rond 15 uur dat een aannemer bezig was in het huis in de Nieuwmolkenkaasstraat in Diksmuide, waar Bart en Claudia al wonen. Achteraan de woning wordt een grote uitbreiding bijgebouwd ...