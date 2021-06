Union wint ook tweede oefenwedstrijd met overtuigende cijfers, Dante Vanzeir maakt comeback

Na de 2-6 overwinning tegen Bergen afgelopen dinsdag, heeft Union nu ook zijn tweede oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. Tempo Overijse (Derde Amateur) ging met 0-5 voor de bijl, Dante Vanzeir maakte voor het eerst sinds zijn enkelblessure minuten voor de 1B-kampioen.

Om zich klaar te stomen voor een stevige competitiestart - Union start de Jupiler Pro League met een verplaatsing naar Anderlecht en een thuiswedstrijd tegen Club Brugge - speelt Union deze maand heel wat oefenwedstrijden. Dinsdag won het nog tegen Bergen, nu smeerde het Tempo Overijse een forfaitnederlaag aan.

Al na 5 minuten stonden de bezoekers op voorsprong na een doelpunt van Guillaume François, en nog voor het half uur zorgde Jonas Bager voor een dubbele voorsprong. In het slotkwartier ging Tempo Overijse helemaal kopje onder: Sigurdarson en Cordero (2x) zorgden voor een 0-5 eindstand. Tussendoor maakte Dante Vanzeir ook nog zijn wederoptreden: voor het eerst sinds 19 maart kwam de topschutter van 1B weer in actie na zijn enkelblessure die hij opliep in een oefenwedstrijd tegen OH Leuven. Op woensdag 23 juni trekt Union naar Heist voor zijn derde oefenwedstrijd. Daarna volgen twee duels met eersteklassers Zulte Waregem en Standard.

Doelpunten: 0-1 François (5’), 0-2 Bager (25’), 0-3 Sigurdarson (74’), 0-4 Cordero (83’), 0-5 Cordero (86’).