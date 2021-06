Vijf doden bij instorting schoolgebouw in Antwerpen: “Uitzonderlijk dat zoveel slachtoffers vallen”, aldus bouwsector

Antwerpen - Bij de instorting van een school in aanbouw in Antwerpen vielen vrijdag uiteindelijk vijf doden. Negen mensen raakten gewond maar zijn niet in levensgevaar. Het is zeer uitzonderlijk dat bij één werfongeval zoveel slachtoffers omkomen. Dat zegt de Confederatie Bouw.

Confederatie Bouw betuigt haar medeleven en betreurt het werfongeval. “We betreuren dit jammerlijk werfongeval ten zeerste. Elke dode en gewonde in onze sector is er één te veel”, zegt Niko Demeester, directeur-generaal van de werkgeversorganisatie.

Toch is het zeer uitzonderlijk dat bij één werfongeval zoveel slachtoffers vallen, benadrukt de sector. In het algemeen is de veiligheidssituatie in de bouw sterk verbeterd, aldus de Confederatie Bouw. Zo is tussen 2014 en 2019 het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 14 procent gedaald.

Ook de socialistische bouwvakbond ABVV Bouw uit zijn medeleven. De vakbond hoopt dat het onderzoek meer duidelijkheid brengt. “Als ABVV Bouw zullen wij er alvast naar streven om onze eisen voor meer veiligheid op de bouwplaatsen en bescherming van onze bouwvakkers extra kracht bij zetten”.