Hond van Joe Biden overleden: “Waar wij waren, wilde hij ook zijn”

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill zijn in rouw gedompeld door het overlijden van hun oudste hond Champ. De Duitse herder stierf “vredig thuis”, volgens de verklaring die het Witte Huis zaterdag uitgaf.

“Hij was onze trouwe, dierbare begeleider gedurende de afgelopen dertien jaar. De hele familie Biden was dol op hem”, lieten de president en de first lady met bezwaard gemoed weten. “Zelfs toen Champs krachten de afgelopen maanden afnamen, hees hij zich meteen overeind wanneer we binnenkwamen, altijd kwispelend en ons besnuffelend om achter de oren te worden gekrabbeld of over de buik gewreven. Waar wij waren, wilde hij ook zijn.”

De Bidens vertelden ook nog dat Champ graag in de tuin van het Witte Huis in het zonnetje lag en in zijn jonge jaren dolgelukkig werd als hij achter golfballetjes aan mocht rennen of achter de kleinkinderen aan rond hun huis in Delaware. “We houden van onze lieve, mooie jongen en zullen hem eeuwig blijven missen”.

Joe en Jill Biden hebben nu alleen Major nog om uit te laten, een herder van nog geen twee jaar oud. Dit dier kwam na de verhuizing naar Washington in het nieuws door een paar bijtincidenten. Heropvoedingstraining bracht uitkomst. De jonge hond leerde bovendien omgaan met katten. Het echtpaar Biden wil er een adopteren.