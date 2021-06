Waanzinnige taferelen in Boedapest: Hongaren gaan uit hun dak na doelpunt en gelijkspel tegen Frankrijk

In Hongarije lijkt van corona absoluut geen sprake: meer dan 60.000 supporters waren aanwezig in de Puskas Arena voor het duel tegen wereldkampioen Frankrijk, en het doelpunt van Attila Fiola op slag van rust zorgde voor een enorme vreugde-uitbarsting in Boedapest.

Attila Fiola beleefde zaterdag een absoluut hoogtepunt door in het EK-duel tegen Frankrijk zijn team op voorsprong te trappen. De wereldkampioen kwam daarna nog langszij via Griezmann maar de Hongaren sleepten voor eigen publiek in Boedapest toch een onverhoopt punt uit de brand.

“Dit is een van de mooiste dagen uit mijn leven, misschien wel de mooiste”, reageerde de 31-jarige Fiola. “Ik ben heel gelukkig na deze sterke match van de ploeg en mijn goal, het is een prachtig resultaat. Ik ben fier op de ploeg, de fans zorgden vandaag voor een supersfeer. We hebben getoond dat we een aanvallender spel kunnen brengen dan we tegen Portugal op de mat legden. Dit is een ongelofelijke dag. Bij mijn doelpunt probeerde ik kalm te blijven want ik wist dat we niet veel kansen meer zouden krijgen om te scoren. Na een sprint van 30 meter in deze hitte was het niet eenvoudig om het hoofd koel te houden. Maar ik kon hem beheerst binnen leggen.”

Dankzij het punt behoudt Hongarije met 1 op 6 uitzicht op de achtste finales. Volgende week woensdag moet dan wel in München van Duitsland worden gewonnen.

Foto: Pool via REUTERS

Foto: Pool via REUTERS

Foto: AP

Foto: Pool via REUTERS

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP