Politici van Nederlandse dierenpartij mogen in het openbaar geen omelet of zalm meer eten

Politici en bestuursleden van de Nederlandse Partij voor de Dieren mogen voortaan geen dierlijke producten meer eten in het openbaar als ze in functie zijn. Dat staat in de nieuwe gedragscode van de kleine partij.

In de code, waar de partij zich zaterdag over buigt tijdens een congres, staat beschreven hoe vertegenwoordigers zich moeten gedragen. Thuis mogen de gezichten van de partij doen wat ze willen, maar volgens de nieuwe code is het “in strijd met hun voorbeeldrol als ze bij de lunch een salade met zalm nuttigen, of een omelet op het bord hebben liggen”.

Een lid vroeg zich tijdens het congres af of kledij, zoals een schoen van leer, ook onder het consumeren van dierlijke producten zou vallen. Partijbestuurder Marnix van der Werf verduidelijkte daarop dat het puur om voedsel gaat: “Als jij als vertegenwoordiger van de partij een lunchpauze hebt in het provinciehuis is het de bedoeling dat je plantaardig eet”, klonk het.