Het EK van de owngoals: nog nooit scoorden zoveel spelers in eigen doel

We zitten voorlopig nog maar in de groepsfase van het Europees kampioenschap, maar toch zagen we al 5 owngoals dit EK. Dat is opvallend, als je weet dat er in alle EK’s tussen 1960 en 2016 maar 9 keer in eigen doel werd getrapt.

Al na 53 minuten zagen we het eerste eigen doelpunt dit EK, toen Demiral de Italianen op ongelukkige wijze de voorsprong bezorgde in de openingswedstrijd van het EK. Later scoorden ook Hummels, Szczesny, Dias en Guerreiro in hun eigen doel, wat het totaal al op 5 stuks brengt na 23 wedstrijden. We zijn dus nog niet halverwege het EK, hoeveel owngoals krijgen we nog te zien?