Nieuwe match, nieuw record: Ronaldo evenaart Kloses doelpuntenrecord op EK’s en WK’s

Cristiano Ronaldo heeft zaterdag in de EK-groepswedstrijd van Portugal tegen Duitsland zijn 19e doelpunt gemaakt op een EK of WK. Daarmee evenaarde hij het record van de Duitse oud-international Miroslav Klose.

De Portugese sterspeler trof in de 15e minuut raak in het duel met de Mannschaft, waardoor de Portugezen op voorsprong kwamen tegen Duitsland. De 36-jarige Ronaldo stelde eerder op dit EK al enkele records scherper. Zo is de aanvaller van Juventus sinds zijn aantreden tegen Hongarije de eerste speler die op vijf EK’s actief was. In dat duel werd hij dankzij twee goals ook EK-topschutter aller tijden. Intussen heeft Ronaldo al twaalf EK-goals op zijn naam.