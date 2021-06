Hoofdaannemer van ingestort schoolgebouw in Antwerpen: “Alles aan doen om te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren”

Antwerpen - De hoofdaannemer van de werf in Antwerpen, Democo, zegt er alles aan te doen om te onderzoeken hoe de instorting is kunnen gebeuren. Dat zegt het bedrijf in een reactie.

De vijf omgekomen slachtoffers waren werkzaam bij onderaannemers van Democo, bevestigt het bedrijf. “We betuigen ons diepste medeleven aan de familie en naasten van de slachtoffers. De verslagenheid is groot bij alle medewerkers. De gedachten van iedereen bij Democo zijn momenteel bij hen. Voor de collega’s die betrokken waren, hebben we psychologische bijstand voorzien”, aldus algemeen directeur Frederik Bijnens.

Democo bevestigt ook dat negen mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, onder wie acht met zware verwondingen. Eén iemand kon het ziekenhuis verlaten.

Onderzoek

De hoofdaannemer belooft alle steun aan een onderzoek naar de instorting. “Nu de hulpdiensten alle mogelijke reddingswerken hebben beëindigd, zal een nauwgezet onderzoek gebeuren naar de oorzaak van het voorval. Democo verleent daarin alle steun aan de verschillende experten die hiervoor worden aangesteld. Er gebeurt ook een interne analyse van de feiten. De werf is voorlopig stilgelegd.”

Het is nog te vroeg om duidelijkheid te krijgen over wat is gebeurd, klinkt het. “We zijn bij Democo bijzonder geschrokken door het voorval en we doen er alles aan om te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. We trachten antwoorden te vinden op alle vragen, maar daarvoor is het op dit moment nog te vroeg.”