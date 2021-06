Italiaans bondscoach Roberto Mancini ziet België bij favorieten voor eindzege, maar: “Frankrijk blijft wel de topfavoriet”

De voorbije dagen lieten de Rode Duivels en bondscoach Roberto Martinez tijdens persmomenten duidelijk verstaan onder de indruk te zijn van Italië, dat het toernooi na twee zeges tegen Turkije en Zwitserland (telkens 3-0) met een perfect rapport begonnen is.

De Squadra was ook het eerste team dat zich kon kwalificeren voor de achtste finales en is zondag met een punt tegen Wales zeker van groepswinst. In dat geval kunnen ze in de kwartfinales de tegenstander zijn van de Belgen, op voorwaarde dat ook zij hun groep winnen en beide landen de achtste finales overleven.

Het lijkt bijna een een-tweetje, want ook de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini liet zaterdag tijdens de persconferentie verstaan België bij de favorieten voor de eindzege te plaatsen, ondanks de vraagtekens bij de defensie en de zeer magere eerste helft in Denemarken. Frankrijk blijft voor hem de topfavoriet, ook al geraakten de wereldkampioenen niet voorbij Hongarije. In een kolkende Puskas Arena in de hoofdstad Boedapest werden Les Bleus zaterdagnamiddag op een 1-1 gelijkspel gehouden door het thuisland.

“Het feit dat Frankrijk slechts een gelijkspel aflevert, verandert niets aan hun statuut van topfavoriet”, verzekerde Mancini. “Teams als Frankrijk, Portugal en Duitsland hebben ervaring met zo’n toernooien en weten wat er nodig is om te winnen. Ze beschikken allemaal over topspelers en naarmate het toernooi vordert, zullen zij hun beste vorm nog wel vinden. Frankrijk blijft dan ook de topfavoriet: het is een jong team dat nog steeds altijd maar beter wordt. Daarnaast zijn er ook nog andere favorieten voor de eindzege. Ik kijk dan naar België en mogelijk ook Portugal.”