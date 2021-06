Museum verwijdert kunstwerk dat vrouwen rangschikt “van mooist tot lelijkst”

Een museum in de Chinese stad Shanghai heeft zich verontschuldigd voor het plaatsen van een kunstwerk dat vrouwen rangschikte “van mooist tot lelijkst”. Dat meldt de BBC.

De video-installatie ‘Lelijker en Lelijker’ van de kunstenaar Song Ta toont de foto’s van 5.000 vrouwen die rondliepen op een universiteitscampus, gerangschikt op hoezeer de man hen aantrekkelijk vond.

Song maakte het kunstwerk in 2013, en werd al in verschillende shows en musea tentoongesteld. In zijn bijhorende introductie legt hij uit dat de aantrekkelijkste vrouwen vroeg in de zeven uur durende video verschijnen, en de lelijkste aan het einde. “Dus als je de knapste vrouw op de campus wil zien, moet je zo vroeg mogelijk naar het museum gaan. Anders zal je je – naarmate de avond nadert – in de hel bevinden”, klinkt het.

Na verontwaardiging op sociale media liet het OCAT-museum in Shanghai weten dat het het kunstwerk had verwijderd. “Na de kritiek hebben we de inhoud van dit kunstwerk en de uitleg van de kunstenaar opnieuw bestudeerd. We hebben besloten dat het vrouwonvriendelijk is, en dat er bovendien sprake is van problemen inzake copyright,” klinkt het.