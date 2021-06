“Order! Order!” Voormalig Brits parlementsvoorzitter stapt over naar Labour

John Bercow heeft de Britse Conservatieven verlaten en is overgestapt naar Labour. Bercow raakte tijdens de Brexit-saga bij het grote publiek bekend als de parlementsvoorzitter die de woelige debatten moest leiden. Heel vaak riep hij “order, order” om het House of Commons in het gelid te krijgen. Bercow zat hoegenaamd niet op de lijn van de harde Brexiteers uit zijn toenmalige partij.

Bercow stapte in het najaar van 2019 op als speaker en parlementslid. Hij verklaarde destijds dat de Brexit de grootste vergissing van het buitenlandbeleid in de naoorlogse periode was. Hij was zeker niet geliefd bij de Brexiteers in het parlement, Bercow kwam op voor de rechten van het parlement. De Tories groeiden onder premier Boris Johnson uit tot een “reactionaire, populistische, nationalistische en soms xenofobe” partij”, klinkt het nu in een interview met The Observer.

Ruim anderhalf jaar na zijn aftreden kondigde hij dus zijn overstap naar de Britse sociaaldemocraten aan. Die overstap dateert van de weken voordien. Bercow zegt belang te hechten aan de steun aan “gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en internationalisme”. “Dat is de Labour-tak.”

“Ik ben tot het besluit gekomen dat deze regering vervangen moet worden. Het is de realiteit dat Labour het enige vehikel is dat dat doel kan bereiken. Er is geen andere geloofwaardige optie.”

Bercow kreeg de vraag voorgeschoteld of hem door Labour een zitje in het House of Lords is beloofd, het hogerhuis met voor het leven benoemde leden. Daar is volgens hem geen discussie over geweest en hij heeft het niet gevraagd, klinkt het in The Observer. Ex-Speaker Bercow kreeg na zijn aftreden, in tegenstelling tot zijn voorgangers, van de regering geen zitje in het hogerhuis.

Bercows vrouw Sally is al langer lid van Labour.