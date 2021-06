Ronse -

De brandweerkorpsen van Ronse en Kluisbergen hebben zaterdagavond een torenvalk gered uit de toren van de Sint-Martinuskerk in Ronse. Het dier was geringd, en was met die ring vast komen te zitten aan het metalen kruis bovenop de toren. Volgens de brandweer was de vogel verzwakt, mogelijk zat het dier al sinds vrijdag vast. Met een 60 meter lange kraan werd de torenvalk uit zijn benarde positie gered, en met een gebroken pootje naar het vogelopvangcentrum in Merelbeke gebracht.