Poetin geeft voormalig Russisch president Medvedev geen prominente plaats meer op kieslijst

De Russische ministers Sergej Sjoigoe (Defensie) en Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) voeren de kandidatenlijst van Verenigd Rusland aan voor de parlementsverkiezing komend najaar. De afgevaardigden stemden zaterdag tijdens het partijcongres in met de voorstellen van president Vladimir Poetin. Hij had geen prominente plaats meer voor partijleider Dmitri Medvedev. De lijsttrekker in 2011 en 2016 komt niet in de top-5 voor.

Het besluit de voormalig premier te laten vallen, is volgens politicologe Tatjana Stanovaja een logische stap. Medvedev gold lang als de politieke protegé van Poetin maar inmiddels is hij een “giftig persoon” en een gevaar voor de partij geworden. Poetin ontsloeg hem begin vorig jaar als regeringsleider wegens de zware economische crisis.

Poetin fungeerde in het verleden ook zelf als lijsttrekker van Verenigd Rusland. Bij de heersende partij in het Kremlin is het gebruikelijk dat de belangrijkste politici bovenaan de kandidatenlijst staan en na de stembusgang hun zetel in de Doema afstaan aan een partijgenoot.

Medvedev was president van 2008 tot 2012, omdat Poetin destijds geen derde ambtstermijn op rij mocht nastreven. Poetin was de premier onder Medvedev en in 2012 werd hij opnieuw president. Ze wisselden van kantoor en Medvedev was jarenlang premier, tot in 2020.