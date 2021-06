Politie in Arizona schiet autobestuurder neer die verschillende fietsers omverreed

De politie van Show Low in de Amerikaanse staat Arizona heeft zaterdag een verdachte neergeschoten die voordien met zijn wagen verschillende fietsers geraakt had tijdens een liefdadigheidswedstrijd. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN.

Volgens een persbericht van het lokale politiedepartement werden zes slachtoffers afgevoerd naar het ziekenhuis. Vier van de gewonden verkeren in een kritieke toestand, twee anderen zijn zwaargewond, maar stabiel. Twee of drie andere slachtoffers zakten zelf af naar het ziekenhuis, hun toestand is stabiel.

De verdachte verkeert in een kritieke toestand, maar is stabiel. Volgens de politie reed de verdachte ‘s ochtends met een zware Ford F-150 pick-up in op de fietsers. Ze reden mee in een liefdadigheidswedstrijd. De verdachte vluchtte weg, achternagezeten door de politie. De politie gaf geen details over de identiteit vrij.