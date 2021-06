De Verminator is terug: waarom de Rode Duivels zoveel sterker zijn met Thomas Vermaelen in de ploeg

In de derde groepswedstrijd van het EK rekent bondscoach Roberto Martinez op Thomas Vermaelen (35). De “Verminator” mag dan de oudste aller geselecteerde Duivels zijn, de Spanjaard weet dat hij altijd op de Noord-Antwerpenaar kan rekenen. Al was het maar omdat België onder Martinez nog nooit een wedstrijd verloor met Vermaelen tussen de lijnen. “Hij is met afstand de beste van onze vijf verdedigers”, zegt EK-analist Philippe Albert.

