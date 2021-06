Chaos bij NAC Breda is compleet: trainer stapt op na bedreigingen van supporters

Nee, het gaat niet zo goed met de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Het greep dit seizoen net naast promotie door in het beslissende duel de boot in te gaan tegen NEC, en coach Maurice Steijn heeft het sindsdien verkorven bij de fans van NAC.

“Maurice Steijn is samen met NAC Breda tot de conclusie gekomen dat het vanwege veiligheidsredenen in ieders belang is dat hij per direct afscheid neemt van de club”, staat op de website van de club. “De bedreigingen aan het adres van Maurice Steijn en zijn gezin, maakten deze beslissing onvermijdelijk. Bestuurders en ook andere medewerkers van de club voelen zich eveneens onveilig door uitingen vanuit supporters in de afgelopen dagen.”

Maurice Steijn en zijn gezin kregen bedreigingen naar het hoofd geslingerd, en dat kan niet door de beugel. “Het is diep triest dat we in dit land – en specifiek ons geliefde Breda – zover zijn gekomen dat persoonlijke bedreigingen ertoe leiden dat mensen moeten besluiten om te stoppen. In dit geval Maurice, die niets anders heeft gedaan dan keihard werken om met NAC Breda te promoveren. Dit is een nederlaag voor iedereen en onacceptabel en onverteerbaar. Hopelijk realiseren de mensen die voor de ophitsing rond de club en de persoon Maurice hebben gezorgd, welke schade ze hebben aangericht aan de club, de stad, mensen persoonlijk en het maatschappelijke klimaat. Daartoe behoren helaas ook een aantal mensen dicht bij de club en bepaalde media. Zij zullen bij zichzelf te rade moeten gaan.”

Maurice Steijn: “Bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel.”

Ook de ontslagnemende coach reageerde op de officiële clubwebsite. “Ik wil helemaal niet weg bij NAC, met een seizoen voor de boeg met eindelijk weer eigen supporters in het stadion. Ik ben eerder kampioen geworden. Dat had ik met NAC ook willen bereiken. Maar bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken had ik nooit verwacht, zeker niet toen ik naar het bourgondische NAC Breda kwam, waar ik nota bene zelf nog voor heb gespeeld”, aldus Maurice Steijn.