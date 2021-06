Zeker 15 doden bij schietpartijen in noorden van Mexico

In het noorden van Mexico zijn bij schietpartijen zeker 15 mensen om het leven gekomen. Mannen in terreinwagens hebben 14 mensen in verschillende wijken van de stad Reynosa, aan de grens met de Verenigde Staten, doodgeschoten. Dat meldt de krant Milenio zaterdag op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten.

Nog een andere persoon zou gedood zijn bij een aanval op de politie. In het noorden van Mexico strijden verschillende criminele bendes om de controle over de lucratieve smokkelroutes voor drugs, wapens en mensen.

De Mexicaanse regering is er tot dusver nog niet in geslaagd om het vele geweld in het land onder controle te krijgen. Waar vorige regeringen vooral ingezet hebben op repressie, wil de huidige president Andrés Manuel López Obrador de criminelen met zachte hand behandelen “in plaats van met kogels”. Tot nu toe heeft die strategie evenwel nog maar weinig vruchten afgeworpen. Het geweld is immers verder toegenomen. In Mexico worden dagelijks zowat honderd moorden gepleegd. Daarnaast zijn meer dan 88.000 mensen als vermist opgegeven. De meeste misdaden worden overigens niet opgelost.