Tientallen gewonden door stormweer, ook vandaag nog onweer in de lucht

Het onweer dat zaterdagavond over België getrokken is heeft voor heel wat schade gezorgd in het Zuiden van het land, voornamelijk in Namen. Daken werd afgerukt, bomen vielen om en er raakte een tiental mensen gewond. Ook zondag wordt er nog onweer verwacht.

In Beauraing, in de provincie Namen, zijn tiental mensen op een terras van het café ‘Pélerin’ gewond geraakt door hevige wind. Volgens de autoriteiten passeerde een kleine tornado over de stad, waarna het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. In totaal raakten zeventien mensen lichtgewond een vijftigtal gebouwen liep schade op.

Heel wat bomen waaiden ook om, hetgeen voor verkeersproblemen zorgde. Het cultureel centrum biedt tijdelijk onderdak voor slachtoffers van het noodweer.

LEES OOK. Blikseminslag zet woning in lichterlaaie (+)

Ook elders in de provincie zorgde het stormweer voor schade. Zo werd een tiental daken afgerukt in de dorpen Eprave (Rochefort) en Mont-Gauthier (Rochefort). Ook het dak van de kerk van Laloux moest eraan geloven

Zaterdagavond is ook een woning in Saint-Servais, ook in Namen, door de bliksem getroffen. Dat meldt de brandweer van de zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée). Het dak van het huis raakte beschadigd en de bliksem veroorzaakte een beginnende brand. Door een snelle tussenkomst van de brandweer kon erger vermeden worden.

LEES OOK. Verschillende huizen onbewoonbaar na hevig onweer in Nederland

Rukwinden

Zondag is het eerst nog zwaarbewolkt en grijs maar geleidelijk wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft een groot deel van de dag droog maar op het einde van de namiddag neemt de kans toe op regen- en onweersbuien in het zuidoosten van het land. De maxima schommelen tussen 19 graden aan de kust en 26 graden in het oosten van het land. De wind waait eerst matig uit het zuidwesten, later zwak veranderlijk en matig uit noord tot noordwest in de noordwestelijke helft van het land. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht wordt het opnieuw zeer wisselvallig met perioden van regen en intense buien met lokaal onweer die vanuit het zuidoosten naar het centrum en het westen trekken. De minima liggen tussen 15 en 18 graden. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordnoordoost. Tijdens de onweersbuien zijn rukwinden mogelijk tot 70 à 80 km/u.

LEES OOK. Onweer, donder en bliksem: trek de stekkers uit en alle andere dingen die je moet weten (+)

Maandag in de voormiddag verlaat een mogelijk actieve regen- en onweerszone ons land via het noorden. Overdag blijft de atmosfeer onstabiel en wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog enkele buien. De maxima liggen tussen 17 graden in het westen en 23 graden in de Kempen. De wind waait overwegend zwak tot matig uit noord tot noordoost. In het oosten is de wind eerder zwak uit veranderlijke richtingen.

Dinsdag handhaaft een opvullende depressie boven Frankrijk vochtige en onstabiele lucht boven ons land. Het wordt wisselend bewolkt met in de loop van de dag opnieuw enkele buien. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden. De wind waait overwegend matig uit noordoost.

Opnieuw opklaringen

Woensdag breidt het hogedrukgebied der Azoren geleidelijk zijn invloed uit over de Britse Eilanden en onze streken. Het wordt droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit noordelijke richtingen.

Donderdag wordt het vrij mooi en vrij zacht met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden. De wind waait zwak uit noord, later krimpend naar west.

Vrijdag neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen, later gevolgd door lichte regen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Zaterdag lijkt het opnieuw wisselvallig te worden met toenemende kans op regen- en onweersbuien. Maxima tussen 19 en 23 graden.