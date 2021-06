Spaanse pers na tweede gelijkspel op rij: “Code Rood”

Foto: Pool via REUTERS

Neen, het gaat niet goed met La Roja. De Spaanse nationale ploeg geraakte gisteravond in Sevilla niet voorbij Polen (1-1) en speelt woensdag tegen Slovakije al meteen een finale die moet gewonnen worden. “Alerta Roja”, kopte AS veelbetekend.

Na een eerste gelijkspel tegen Zweden geraakten de Spanjaarden nu ook niet voorbij Polen. Met twee punten uit evenveel wedstrijden hebben de mannen van Luis Enrique weliswaar nog steeds hun lot in eigen handen maar de kwaliteit van het geleverde spel, met vooral de onmondigheid voorin, baart zorgen. Niet in het minst bij de Spaanse pers die nu al beseft dat er woensdag tegen de Slovaken een cruciale partij op het programma staat.

Ook in Portugal was de teneur lichtjes paniekerig. “Mislukt in Munchen”, viel er te lezen na de pandoering (4-2) die de Portugezen gisteren te verwerken kregen. “Portugal, sta op”, voegde de populaire sportkrant A Bola daar nog aan toe. “Zware nederlaag legt zwakheden bloot”, viel er verder nog te lezen.