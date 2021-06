Zes dingen die u moet weten over Italiaanse revelatie Manuel Locatelli, de privé-detective van La Squadra

Manuel Locatelli is een van de ontdekkingen van de eerste EK-week. De Sassuolo-middenvelder

is in geen tijd uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de Italiaanse geoliede machine en kroonde zich tegen Zwitserland met twee doelpunten tot matchwinnaar. Wie is die luxevervanger van Marco Verratti bij La Squadra?