Lag het aan de stelling of was er een constructiefout? “Het kan gebeuren dat zo’n stelling een hele constructie met zich meetrekt”

Antwerpen -

Vijf arbeiders zijn vrijdag overleden toen een basisschool in aanbouw instortte op het Antwerpse Nieuw-Zuid. Het is momenteel nog gissen naar de oorzaak van het drama, was het de stelling of was het een constructiefout? Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Maar kan een stelling dan zo’n grote impact hebben? Burgerlijk ingenieur en preventie-adviseur Roger De Gruyter geeft uitleg.