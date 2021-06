Instorting schoolgebouw Antwerpen: alle slachtoffers inmiddels geïdentificeerd, families zijn op de hoogte gebracht

Antwerpen - De vijf arbeiders die om het leven kwamen bij de instorting van een schoolgebouw in aanbouw vrijdag in Antwerpen, zijn alle vijf geïdentificeerd. Minstens negen mensen raakten gewond, drie van hen liggen nog op intensieve zorgen.

Volgens de eerste informatie lijkt het erop dat de bovenverdieping van de nieuwbouw deels naar beneden is gekomen. Ook een stelling naast het gebouw stortte in. Hoe het precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

LEES OOK. Lag het aan de stelling of was er een constructiefout? “Het kan gebeuren dat zo’n stelling een hele constructie met zich meetrekt”

Enkele arbeiders werden vrij snel van onder het puin gehaald of konden er zelf uitkruipen en werden ter plekke verzorgd. Vijf vermisten zijn in de loop van vrijdag en zaterdag dood teruggevonden onder het puin. Dat bevestigt de Antwerpse brandweer. Het gaat om vier Portugezen en een Roemeens-Moldavische arbeider.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet in ‘De Zevende Dag’ op VRT verstaan dat al hun families op de hoogte gebracht zijn. Van sommige van de slachtoffers was de familie in ons land op het moment van de feiten. Een van de weduwes verloor met haar overleden echtgenote eerder dit jaar al een kindje. “Dat zijn mokerslagen, natuurlijk”, aldus een duidelijk aangeslagen De Wever.

Van de negen gewonden in het ziekenhuis liggen drie personen nog op de intensieve afdeling. Hun toestand is stabiel. Vijf personen worden voorlopig in het ziekenhuis gehouden en één persoon mocht deze voormiddag het ziekenhuis verlaten. Onder de gewonden in het ziekenhuis zijn vier Roemenen, twee Oekraïners, een Portugees en twee mannen van wie de nationaliteit niet bekend is bij de reddingswerkers.

Het arbeidsauditoriaat Antwerpen heeft een gerechtsdeskundige aangesteld om ter plaatse vaststellingen te doen. Het arbeidsauditoraat zal onder meer moeten bekijken of er mogelijk een te groot gewicht aan gevelstenen op de stelling gestapeld stond.