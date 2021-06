Duitse politie drijft honderden feestvierders uiteen in Augsburg

In de Zuid-Duitse stad Augsburg heeft de politie zaterdagnacht een menigte van honderden feestvierders uiteengedreven. De operatie om verschillende straten vrij te maken, duurde enkele uren, meldt een politiewoordvoerder zondag. Vele agenten en feestvierders raakten gewond. Een persoon die een fles gesmeten had, werd ingerekend.

Er is sprake van zowat 1.400 mensen die aan het feesten waren in het centrum van de Beierse stad. Volgens de politie mondde overmatig drankgebruik uit in een agressieve sfeer.

Om 2 uur ‘s nachts viel de beslissing om het centrum te ontruimen, nadat de menigte meermaals geweigerd had huiswaarts te keren. Feestvierders bekogelden de agenten met allerhande voorwerpen. Er is sprake van 200 projectielen, waaronder vele glazen flessen. Een ambulance raakte beschadigd door een fles die tegen de voorruit belandde.