Bart De Wever: “PFOS-norm in Antwerps woongebied nergens overschreden”

Metingen hebben uitgewezen dat de saneringsnorm voor PFOS nergens wordt overschreden in woongebied in Antwerpen. Dat heeft burgemeester Bart De Wever zondag verklaard in De Zevende Dag. Hij haalde er uit naar de groenen. Die trekken aan de alarmbel in Antwerpen, terwijl ze in buurgemeente Zwijndrecht al langer op de hoogte waren van een mogelijk probleem met PFOS, aldus de N-VA-voorzitter.

De Wever herhaalde dat de inzichten over de gevaren van PFOS de voorbije jaren enorm zijn aangescherpt. Hij keerde daarbij ook terug naar 2017 en de communicatie van toxicoloog Tytgat aan de BAM, nu Lantis. Die stelde daarin een aantal “no-regretmaatregelen” voor - dixit De Wever -, zoals het niet eten van eieren of groenten van eigen kweek. Een belangrijke vraag is nu waarom die informatie niet is doorgesijpeld.

De topvrouw van afvalstoffenmaatschappij OVAM liet zaterdag verstaan dat een ministeriële beslissing aan de basis lag van het feit dat er geen publieke communicatie is gekomen. De Wever verklaarde zondag dat hij die waarschuwing indertijd niet onder ogen heeft gekregen. Het argument dat Lantis zou worden ingeschakeld in een publiekscommunicatie daarover, slaat volgens De Wever echter nergens op.

De N-VA-voorzitter wilde de bal uitdrukkelijk niet in het kamp leggen van andere partijen die ooit bevoegd waren. De onderzoekscommissie in het Vlaams parlement moet zorgen voor transparantie. Wat voor hem nu al vaststaat, is dat het voortschrijdend inzicht over PFOS te langzaam wordt opgevolgd. Al is dat volgens hem in heel Europa het geval.

Wel haalde De Wever uit naar Groen. Hij vindt het “al te gek” dat de partij in Antwerpen met de vinger durft wijzen, terwijl ze in Zwijndrecht - waar de site van 3M zich bevindt en Groen in de meerderheid zit - al langer op de hoogte is van een mogelijk probleem met PFOS. Hij verwijst daarbij naar de aanvraag voor de bouw van de zuiveringsinstallatie, waarover de gemeente indertijd moest adviseren. PFOS kwam toen tientallen keren voor in die aanvraag, aldus De Wever.

