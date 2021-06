IN BEELD. Tornado veroorzaakt veel schade in Wallonië

De storm die zaterdagnacht over ons land trok, heeft op sommige plaatsen heel wat schade veroorzaakt. In het zuiden van het land, in Namen, groeide de storm zelfs uit tot een kleine tornado. In de Waalse provincie werden daken afgerukt en heel wat bomen sneuvelden. In het Naamse dorpje Éprave moesten gasten op een tuinfeest plots vluchten voor het noodweer en in Beauraing is een gezin tijdelijk dakloos geworden nadat hun huis zwaar beschadigd raakte. Door de storm raakte een tiental mensen gewond.