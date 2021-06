Expert in stabiliteit over instorting nieuwbouw: “Zijn er ankerpunten voortijdig weggehaald?”

Antwerpen -

Hoe kan een nieuwbouw in aanbouw zomaar instorten? Dat is de vraag die iedereen zich stelt na de ramp met een bijna opgeleverd schoolgebouw in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid. Ingenieur Pieter De Bleser vraagt zich af of er misschien enkele ankerpunten te vroeg zijn weggehaald.