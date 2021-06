Concertgangers met AstraZeneca toch welkom voor concerten Bruce Springsteen in New York

Ook bezoekers die met een AstraZeneca-vaccin zijn ingeënt, zijn alsnog welkom in het Broadway-theater waar Bruce Springsteen een lange reeks optredens geeft. In Canada was het nieuws opgepikt dat enkel concertgangers met een vaccin goedgekeurd door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit welkom waren.

Springsteen treedt van 26 juni tot en met 4 september op in het St. James Theatre. Enkele dagen geleden raakte bekend dat enkel mensen met de vaccins van Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson naar de zaal mogen afzakken. Maar een ander is intussen aangepast, zo valt te lezen op de website van zaaleigenaar Jujamcyn Theaters - via Springsteens eigen website is nog steeds de oude info te vinden. Nu moeten bezoekers gevaccineerd zijn met een vaccin goedgekeurd door de Amerikaanse FDA, of door de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN.

Aangezien AstraZeneca wel op de lijst van de WHO staat, kunnen ook concertgangers met een prik van het Britse farmabedrijf een optreden van The Boss meepikken. Die verandering is intussen opgepikt door verschillende Canadese nieuwssites. Omdat Canada wel AstraZeneca inzet in de vaccinatiecampage, konden Canadese muziekliefhebbers in eerste instantie een optreden van Springsteen op hun buik schrijven.

“Burn in the USA”

De verandering dateert van vrijdag, aldus de Canadese media. De concertzaaluitbater verwees voor de aanpassing naar aangepaste regels van de staat New York. Eerder op de week schreef de krant Toronto Star met een kwinkslag “Burn in the USA”, naar Springsteens nummer en album “Born in the U.S.A.” “De ‘show must go on’,”luidde het, “maar als je het AstraZeneca-vaccin gekregen hebt, ben je niet uitgenodigd”.

Springsteen treedt van 26 juni tot en met 4 september op in dit Broadway-theater. Alle bezoekers moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn en binnen 24 uur voor aanvang van het optreden een coronatest hebben gedaan. Eenmaal binnen zouden mondmaskers niet verplicht zijn en hoeft er ook geen rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstand. Springsteen trad eerder al in 2017 en 2018 op Broadway op.