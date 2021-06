Marc Van Ranst vanuit safehouse: “Opgelucht dat Jürgen Conings gevonden is, maar hij laat wel een gezin achter”

Viroloog Marc Van Ranst zit al een maand in een safehouse maar, vanmiddag kwam eindelijk het verlossende telefoontje: Jürgen Conings is gevonden. “Ik ben opgelucht, maar we mogen niet vergeten dat hij ook een gezin achterlaat.

Nog maar vijf minuten geleden kreeg de viroloog Marc Van Ranst een telefoontje van de politie om te melden dat het lichaam van Jürgen Conings gevonden is. “Ik ben opgelucht voor mijn familie. Het dreigingsniveau zal ook lager zijn nu. Maar we mogen niet vergeten dat hij ook een gezin achterlaat. en voor hen zal dat heel moeilijk zijn. Ik wil hen daarom ook mijn medeleven betuigen”, zegt Van Ranst.

De viroloog zit nog steeds met zijn gezin in het safehouse, wanneer hij weg mag is nog niet duidelijk. “Ik neem aan dat het vandaag of morgen zal zijn. Veel zullen we vandaag dus ook nog niet doen, het is wel mijn verjaardag vandaag, maar vieren zal misschien hier nog moeten”, zegt de viroloog nog.

Het was de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, die het lichaam vond tijdens een mountainbiketocht. Tollenaere was aan een mountainbiketocht bezig en zat enkele meters achter de rest van de groep toen hij een opvallende geur waarnam. Uit vrees dat het wel om een lichaam zou kunnen gaan, sloeg hij alarm.

Jürgen Conings verdween 35 dagen geleden, waarna politie en militairen intensief op zoek gingen naar de militair. Zijn lichaam werd zondagochtend teruggevonden na een wanhoopsdaad.