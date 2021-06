Thierry Henry laat Duivels verweesd achter: “Hij is tien jaar gestopt en trapt die bal zomaar binnen”

De Rode Duivels oefenden vanochtend nog op stilstaande fases. En dat liep af op een sisser, zo bleek uit beelden die de voetbalbond zelf verspreidde.

Afgaande op de commentaren was de sessie niet meteen voorspoedig verlopen. En dat beterde niet toen hulptrainer Thierry Henry zich achteloos achter de bal plaatste en de bal met gevoel in de winkelhaak schilderde voorbij een machteloze Mats Sels.

Tot consternatie van de Duivels. Romelu Lukaku nam Henry meteen bij de hand in een poging hem van het veld te verjagen. En Kevin De Bruyne jammerde zoals enkel Kevin De Bruyne kan jammeren. “Wij proberen keer na keer en trappen er een paar binnen. Hij is tien jaar geleden gestopt en trapt zijn eerste bal zomaar in de winkelhaak. Die gast maakt ons kapot terwijl we morgen een wedstrijd hebben. Kan hij eventueel invallen?”

Henry had aan het begin van de training ook nog deelgenomen aan een rondo waarin hij, alweer, Kevin De Bruyne de bal afsnoepte. Alweer tot ongenoegen van ’s werelds beste middenvelder.

Enfin, de sfeer zit goed bij de Duivels om ex-bondscoach Robert Waseige te citeren.