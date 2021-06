Zuhal Demir waarschuwt: “Ik ben nog niet klaar met 3M” in dossier PFOS-vervuiling

Zwijndrecht -

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil dat goed wordt onderzocht wat het Amerikaans bedrijf 3M wist over de vervuiling met PFOS. Als het informatie heeft achtergehouden, dan is het de logica zelf dat ik er alles aan zal doen het aansprakelijk te stellen, verklaarde minister Demir zondag in het middagnieuws op VTM. “Ik ben nog niet klaar met 3M.”