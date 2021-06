Al meer dan een maand ‘publieke vijand nummer één’: wie was Jürgen Conings?

Zondag is na 35 dagen het lichaam van de miliair Jürgen Conings (46) gevonden in het Dilserbos. Meer dan een maand lang werd naar Conings gezocht door politie en militairen nadat hij wapens had meegenomen uit de militaire basis van Leopoldsburg en onder meer viroloog Marc Van Ranst had bedreigd met de dood.

Jürgen Conings werkte sinds 1992 bij de Belgische Defensie. Hij was korporaal in de luchtmacht en werkte in de kazerne van Leopoldsburg in Limburg. Hij was ook schietinstructeur en ging verschillende keren op buitenlandse missies. Na tuchtsancties werd Conings echter gedegradeerd tot wapendrager. Daardoor had hij wel toegang tot de wapens die hij een maand geleden meenam, vlak voor hij verdween.

OCAD-lijst

Al sinds 2015 werd er informatie verzameld over Jürgen Conings in het kader van de financiering van een organisatie die op de radar staat van de veiligheidsdienst. Later werden ook verschillende pv’s opgesteld tegen de man, onder meer voor racisme.

In 2018 werd Conings gelinkt aan een extreemrechtse groepering. Tijdens de coronacrisis had hij al meermaals viroloog Marc Van Ranst bedreigd, vlak voor zijn verdwijning zocht Conings zelfs diens adres op. Er volgden zelfs twee tuchtsancties: nadat hij op sociale media de viroloog had bedreigd en daar ook extreemrechtse ideeën gepost had.

Niet veel later werd een vooronderzoek opgestart naar Conings als ‘potentieel gewelddadige extremist’. Sinds februari werd Conings dreigingsniveau 3 toegekend. Enkele maanden later, op 17 mei, verdween Conings plots van de radar. Hij kwam niet thuis en antwoordde niet meer op berichten van zijn vrienden. Hij bleek verdwenen met een heel wapenarsenaal waaronder raketlanceerder. De zoekactie naar Conings was begonnen.

Later zou ook blijken dat Conings twee afscheidsbrieven had achtergelaten. Daarin gaf hijzelf aan dat hij zou uitgeroepen worden tot ‘enemy of state’ of ‘publieke vijand’. “Ze zullen me zoeken en ook wel vinden na een tijd. Ik ben daar klaar voor.”

Jürgen Conings verloor zijn beide ouders toen hij nog een jonge twintiger was. Zijn moeder overleed in 2003 toen hij op missie was in het buitenland, ze stapte toen uit het leven. Eerder was zijn vader ook al overleden. Conings was enig kind.

Zeven jaar geleden leerde hij zijn huidige vriendin kennen via een gemeenschappelijke vriend. Conings had zelf al twee kinderen uit een eerdere relatie, een zoon en een dochter. Zijn huidige vriendin had zelf ook een dochter.

Conings’ lichaam werd zondag teruggevonden. Het parket gaat uit van zelfmoord.

